İstanbul Çekmeköy'de dehşet dolu cinayet
İSTANBUL Çekmeköy'de kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, bir erkek şahsı sokak ortasında önce dövdü, ardından boğazından bıçaklayarak öldürdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
İSTANBUL Çekmeköy'de yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Bıçaklanan kişinin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İddialara göre, yolda 2 kişi ile 1 kişi birbirleriyle kavga etti. 2 kişi kavga ettikleri kişiyi önce dövdü ardından defalarca bıçakladı. Boğazına bıçak darbesi alan kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.
Olayı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerine sağlık ekiplerini istedi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde kanlar içinde yatan kişinin öldüğünü belirledi.
Cadde üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, yerde mobilya parçaları buldu. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.