İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Cibalikapı'da restorasyon rezaleti!

"Duvarın statik açıdan sorun teşkil eden kısımları itinalı olarak sökülmüş ve duvar içinde oluşmuş ağaç kökleri ve bitkilenmeler uygun tekniklerle temizlenmiştir. Temizleme işlemlerinin ardından duvarın iç dolgusu yenilenmiş ve itinalı olarak sökülen kısımları yeni hazırlanan rölöve projesine uyularak ve büyük oranda mevcut taşlar kullanılarak tekrar yapılmıştır. Daha sonra özgün karışımda harçlar hazırlanarak malzeme kayıpları yaşanan alanlarda derz yenilemeleri yapılmıştır. İlerleyen aşamalarda bütün haliç surları için kapsamlı bir restorasyon faaliyeti sürdürülecektir.”