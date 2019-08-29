İstanbul boğazından dev petrol arama platformu böyle geçti Herkes telefona sarıldı

İstanbul boğazından dev petrol arama platformu böyle geçti Herkes telefona sarıldı
Boğaz'da İstanbullu vatandaşları heyecanlandıran anlar yaşandı. Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu ’Scarabeo 9’un İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan görüntülendi. Platform o kadar devasa boyuttaki görenler telefona sarıldı.
İstanbul Boğazı'ndan büyük gemilerin geçişine hep şahit oluruz. Ancak bu sefer ki çok daha büyük bir cinsten. Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki ’Scarabeo 9’ adlı petrol arama platformu, Kocaeli’de yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından İstanbul’a ulaştı. Bu devasa varlık o kadar büyük ki Boğaz'dan geçişi sırasında ilk bakışta herkes şaştı kaldı.
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Karadeniz’e açılmak üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan dev platform, havadan görüntülendi.
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Öte yandan insanların platforma ilgisi büyük oldu. Devasa görüntü karşısında heyecanlanan vatandaşlar telefonlara sarılarak o anları kaydetmek istedi.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçtiği o anlar, ilginç görüntüler oluşturdu.
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