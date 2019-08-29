İstanbul boğazından dev petrol arama platformu böyle geçti Herkes telefona sarıldı

İstanbul Boğazı'ndan büyük gemilerin geçişine hep şahit oluruz. Ancak bu sefer ki çok daha büyük bir cinsten. Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki ’Scarabeo 9’ adlı petrol arama platformu, Kocaeli’de yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından İstanbul’a ulaştı. Bu devasa varlık o kadar büyük ki Boğaz'dan geçişi sırasında ilk bakışta herkes şaştı kaldı.