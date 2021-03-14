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İstanbul Boğazı'nda muhteşem görüntü! Kartpostallık manzara kendine hayran bıraktı

İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza büründü ortaya çıkan kartpostallık manzara görenleri kendine hayran bıraktı. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın ederken oluşan manzara havadan da görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda muhteşem görüntü! Kartpostallık manzara kendine hayran bıraktı

İstanbul Boğazı’nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

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İstanbul Boğazı'nda muhteşem görüntü! Kartpostallık manzara kendine hayran bıraktı

Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı’nda oluşan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı.

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İstanbul Boğazı'nda muhteşem görüntü! Kartpostallık manzara kendine hayran bıraktı

Denizin rengi turkuaza döndü. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın etti.

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İstanbul Boğazı'nda muhteşem görüntü! Kartpostallık manzara kendine hayran bıraktı

Oluşan manzara havadan görüntülendi.

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