İstanbul Boğazı'nda muhteşem görüntü! Kartpostallık manzara kendine hayran bıraktı
İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza büründü ortaya çıkan kartpostallık manzara görenleri kendine hayran bıraktı. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın ederken oluşan manzara havadan da görüntülendi.
İstanbul Boğazı’nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.
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Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı’nda oluşan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı.
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Denizin rengi turkuaza döndü. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın etti.
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Oluşan manzara havadan görüntülendi.
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