İstanbul Bayrampaşa’da okul koridorunda korku dolu anlar

Öğrencilerden biri kurusıkı tabancayla gelerek yine kavga etti

Lise öğrencilerinin arasındaki yaşanan kavganın ertesi günü öğrencilerden birisi kurusıkı silahla okula geldi. Teneffüs zili çaldıktan sonra öğretmenin sınıftan çıkmasıyla birlikte ayın grupla yine kavga etti. Bağrışma seslerini duyan öğrenciler ve bir öğretmen sınıftan çıkarak kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.