İstanbul Bayrampaşa’da okul koridorunda korku dolu anlar
İSTANBUL Bayrampaşa’da okulda arkadaşlarıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün okula kurusıkı tabancayla gelerek, aynı öğrencilerle yine kavga etti. Öğretmen ve öğrencilerin ayırma çabaları sırasında kurusıkı tabancayla bir el ateş eden genç, mobil okul timleri tarafından yakalanırken, yaşanan o korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İSTANBUL Bayrampaşa Şehit Büyük Elçi İsmail Erez Meslek Lisesi’nde, 25 Ekim günü, meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde okulda bulunan öğretmenler kavga eden grubu sakinleştirerek ayırdı.
Öğrencilerden biri kurusıkı tabancayla gelerek yine kavga etti
Lise öğrencilerinin arasındaki yaşanan kavganın ertesi günü öğrencilerden birisi kurusıkı silahla okula geldi. Teneffüs zili çaldıktan sonra öğretmenin sınıftan çıkmasıyla birlikte ayın grupla yine kavga etti. Bağrışma seslerini duyan öğrenciler ve bir öğretmen sınıftan çıkarak kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Okul koridorunda kurusıkı tabancayla bir el ateş etti
Öğrencilerin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuşurken, yere düşen öğrenci, belindeki kurusıkı tabancayı eline alarak bir el okul koridorunda ateş etti. Silahın patlaması üzerine öğrenciler panik içinde sağa sola kaçıştı.
Eli silahlı öğrenci Mobil Okul Timleri tarafından gözaltına alındı
Eli silahlı öğrenci koridorda gezerek tekrar sınıfa girmeye çalışırken, öğretmeni ise onu sakinleştirmek için uğraştı. Bu sırada sınıftaki kavgaya karışan öğrenciler ise çıkmak istediği, fakat arkadaşları kapının önünde adeta barikat kurarak müsaade etmedi. Öğretmeninin uyarılarını dikkate almayan eli silahlı öğrenci ise tekrar sınıfa girmek istedi. Tam bu sırada koridora gelen mobil okul timleri öğrenciyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.