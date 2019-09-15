İstanbul Başakşehir'de uyuşturucu komasına giren kişi öldü
İSTANBUL Başakşehir'de boş bir arazide uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Razaman A. adlı kişiye ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
İSTANBUL Başakşehir’de kırsal alanda uyuşturucu kullanan bir kişi komaya girerek hayatını kaybetti.
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Güvercintepe Mahallesi'nde kırsal bir alanda meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, kırsal alanda tek başına uyuşturucu kullanan Ramazan A. isimli vatandaş komaya girdi.
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Uyuşturucu komasında hayatını kaybeden Ramazan A.’nın cesedini çevreden geçen vatandaşlar fark edince, olayı polise haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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