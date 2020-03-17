İstanbul Başakşehir'de sahte alkol faciası 2 kişi öldü 2 kişinin durumu ağır

Yaşanan olayı anlatan ev sahibi Bayram Daş, "Arkadaşları geldi yanıma, 'Arkadaşımız uyanmıyor' dedi. Ben de dedim: 'Belki uykusu ağırdır sertçe vurun.' Gittim baktım ki çocuk vefat etmiş. Sonra polisi aradık, ambulansı aradık geldiler baktılar ölmüş. Aradan yarım saat sonra bir başka sokaktan daha ölüm haberi geldi. Sonra karşı binadan iki kişinin nefes alamadığı haberi geldi. Aldılar götürdüler hastaneye onların durumu iyi. Nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok ama alkolden diyorlar. Türkmenler hepsi. Ben içeride bir şey görmedim ama memurlar içkileri çıkarttılar" diye konuştu.