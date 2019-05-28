İstanbul Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı

İSTANBUL Bahçelievler'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan binanın yıkılma anı kameralara yansıdı. Yapılan çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca yıkım kontrolden çıktı. Büyük bir gürültü ile yıkılan 11 katlı bina, ortalığı toz bulutuna bürüdü. Bu sırada yıkım için çalışan ekipler de toz bulutunun içerisinde kaldı.

İstanbul Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı - Sayfa 1

İSTANBUL Bahçelievler'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binanın yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

116
İstanbul Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı - Sayfa 2

Bahçelievler'de bulunan 11 katlı 80 dairelik Basın Sitesi geçtiğimiz aylarda riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı.

216
İstanbul Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı - Sayfa 3

Yetkililer tarafından da binanın yıkımına karar verilmişti.

316
İstanbul Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı - Sayfa 4

Tahliye edilen apartman kontrollü olarak yıkılmak istendi.

416