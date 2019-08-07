İstanbul Avcılar'da duvarsız yaşadıklarını böyle öğrendiler

Yıkım ile birlikte hemen bitişiğindeki Güven Apartmanı’nın en üstteki 4’üncü kattaki iki dairesinin dış cephesinde hiç duvar olmadığı, bu yapıyı yapan müteahhidin malzemeden tasarruf etmek amacıyla bitişiğindeki Saray Apartmanı’nın duvarını kullandığı iddia edildi.