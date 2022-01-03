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İstanbul Arnavutköy'de otoparkta bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı
İstanbul Arnavutköy'de otoparkta bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti

İSTANBUL Arnavutköy’de cadde üzerinde bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında bulunan onlarca sıfır araç görüntülendi.

İstanbul Arnavutköy'de otoparkta bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı.

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İstanbul Arnavutköy'de otoparkta bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti

Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti.

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İstanbul Arnavutköy'de otoparkta bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti

Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.

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İstanbul Arnavutköy'de otoparkta bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken Arnavutköy'de bir oto kiralama firmasına ait alanda bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti.

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