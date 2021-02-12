İstanbul 6 gün felç olacak! Pazar günü çok fena kar yağacak meteorolojiden üst üste uyarılar
İSTANBUL'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışının pazar günü yoğunlaşacağı uyarıları yapılıyor. 1 metre kar yağacak denilen İstanbul'da gün gün neler olacağını meteoroloji uzmanları açıkladı. İşte 1987 kışına benzetilen kar yağışıyla ilgili tahminler...
İstanbul'da kar yağışı başladı. İstanbul’da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının 5 gün etkili olacağını duyurdu. Günlerdir meteoroloji ve uzmanlardan “İstanbul’u günlerce esir alacak bir kar geliyor” uyarıları yapılıyordu. Kimi meteoroloji uzmanları ise 1987'deki gibi bir kar felaketi uyarısı yaptı. Meteoroloji uzmanlarının çoğu yoğun bir kar yağışı bekliyorlar ancak 1987 kışı gibi bir yağış olmayacağını söylüyorlar. “Felaket halini almasa da kuvvetli yağış geliyor” diyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan tahminlerini gün gün anlattı.
Meteoroloji tahmin değiştirmişti
Meteoroloji dün, hava tahminlerini değiştirmiş ve pazar günün beklenen kar yağışının bugün sabah başlayacağını duyurmuştu. Meteorolojinin dediği oldu ve İstanbul'da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde sulu kar yağışı görülecek, akşam saatlerinden itibaren ise kar başlamış olacak.
İstanbul'da 5 gün kar yağacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son dakika hava tahmin raporuna göre İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı 5 gün etkili olacak. İstanbul’da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini arttıracak.
Kar yağışının İstanbul’da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak. İstanbul’da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı: