İşsiz kalan müzisyenler için Aleyna Tilki harekete geçti herkesin takdirini kazandı

Twitter hesabından paylaşım yapan Tilki, "Ben pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenler için kendi kitlemi de kullanarak bir proje başlatmak istiyorum. Bana diğer büyük kitleli sanatçılar da katılırsa en azından çok çok zor durumda olanların hayatlarını kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.