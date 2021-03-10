İşsiz kalan müzisyenler için Aleyna Tilki harekete geçti herkesin takdirini kazandı
Son pozlarıyla yine tepki çeken Aleyna Tilki bu kez herkes tarafından takdir edildi. Pandemi nedeniyle çalışamayan müzisyenler için bir proje başlatacağını duyurdu.
Geçtiğimiz gün paylaştığı aşırı makyajlı hali ve cesur pozları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Aleyna Tilki, pandemi kurallarından dolayı çalışamayan müzisyenler için harekete geçti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Tilki, "Ben pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenler için kendi kitlemi de kullanarak bir proje başlatmak istiyorum. Bana diğer büyük kitleli sanatçılar da katılırsa en azından çok çok zor durumda olanların hayatlarını kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.
Projesi için hazırlıklara başlayan Aleyna Tilki, yeni bir paylaşım yaparak "Yasal taraflarını, izinlerini bugünden konuşmaya başladık. Eğer hukuksal olarak mümkün kılabilirsek projeye başlıyoruz en yakın zamanda" dedi.
Son olarak Instagram'da paylaştığı fotoğrafları yüzünden tepki çeken Aleyna Tilki'nin bu hamlesi herkesin takdirini topladı.