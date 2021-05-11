İsrail'den çocuk katliamı! Gazze havadan vuruldu çoğu çocuk 21 kişi öldü Mescid-i Aksa'da yangın

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te gerilim her geçen saniye tırmanırken, bölgeden kan donduran haberler geliyor. İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırırken, dün akşam saatlerinde ise Gazze'yi savaş uçaklarıyla havadan vurdu. İsrail saldırılarında aralarında 9'u çocuk, 24 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı. Hamas da roketlerle karşı saldırı başlattı. Fransız AFP haber ajansı, Mescid-i Aksa'da yaralanan Filistinlilerin hastaneleri doldurduğunu ve bazı yaralıların plastik mermiler nedeniyle gözlerini kaybettiğini yazdı. Ayrıca Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal etti. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...