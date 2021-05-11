İsrail'den çocuk katliamı! Gazze havadan vuruldu çoğu çocuk 21 kişi öldü Mescid-i Aksa'da yangın
İSRAİL Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı. Yetinmedi gece Gazze Şeridi'ni havadan savaş uçaklarıyla bombaladı. Aralarında 9'u çocuk 24 kişi hayatını kaybetti. Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin saldırısı sırasında yangın çıktı... Hastaneler yaralılarla doldu... Filistin'de Ramazan Bayramı kutlamaları iptal edildi... Gazze'deki direniş grupları ise, "Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu" başlattı...
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te gerilim her geçen saniye tırmanırken, bölgeden kan donduran haberler geliyor. İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırırken, dün akşam saatlerinde ise Gazze'yi savaş uçaklarıyla havadan vurdu. İsrail saldırılarında aralarında 9'u çocuk, 24 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı. Hamas da roketlerle karşı saldırı başlattı. Fransız AFP haber ajansı, Mescid-i Aksa'da yaralanan Filistinlilerin hastaneleri doldurduğunu ve bazı yaralıların plastik mermiler nedeniyle gözlerini kaybettiğini yazdı. Ayrıca Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal etti. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...
Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı. Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu.
Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı. İsrail polisi, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere müdahale etti. 300'ün üzerinde Filistinli yaralandı, 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İsrail Gazze'yi havadan vurdu: 24 şehit
İsrail'in dün gece de Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Dün gece geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. Ardından da Gazze'ye bomba yağdırdı.