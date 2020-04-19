İsrail'de koronavirüsten koruyacak muskaya 30 taksit yapılıyor!
İsrail'in tanınan bir hahamının derneği 3 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 5 bin 800 Türk lirası) bağışta bulunanların "Yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanmayacakları" iddiasında bulundu.
İsrail'in tanınan hahamlarından Chaim Kanievsky'e yakınlığı ile bilinen bir dernek, 3 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 5 bin 800 Türk lirası) bağışta bulunanların "Yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmayacakları" iddiasında bulundu. Bağışçıya "Covid-19'dan koruyacak muska" gönderen dernek, 30 ay taksit imkanı da sunuyor.
İsrail'in Kanal 12 televizyon kanalında yer alan haberde, Haham Kanievsky'e yakın ve Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğunlukta olduğu Bney Brak kenti merkezli Kupat Ha'ir isimli derneğin geçen ay yardım kampanyası başlattığı bildirildi. Salgından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek amacıyla başlatıldığı kaydedilen kampanya için bağışçılardan destek istendiği ifade edildi.
Derneğin internet sitesinde yer alan açıklamada, kampanyaya 3 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 5 bin 800 Türk lirası) bağışta bulunanlara, "kendisi ve ailesini Covid-19'dan koruyacak muska" gönderileceği belirtildi.
30 ay taksit imkanı var
Kampanyada ayrıca 3 bin şekel bağış yapmak isteyenlere 30 ay taksit imkanı sunulduğu vurgulandı. Yıllık 131 milyon yeni İsrail şekeli (yaklaşık 253 milyon TL) bütçeye sahip derneğin, söz konusu kampanyada 280 bin yeni İsrail şekeli (540 bin TL) topladığı aktarıldı.