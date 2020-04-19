İsrail'de koronavirüsten koruyacak muskaya 30 taksit yapılıyor!

30 ay taksit imkanı var

Kampanyada ayrıca 3 bin şekel bağış yapmak isteyenlere 30 ay taksit imkanı sunulduğu vurgulandı. Yıllık 131 milyon yeni İsrail şekeli (yaklaşık 253 milyon TL) bütçeye sahip derneğin, söz konusu kampanyada 280 bin yeni İsrail şekeli (540 bin TL) topladığı aktarıldı.