İsrail'de karantinayı fırsat bilen kızıl tilkiler sokaklara yerleşti
İSRAİL'in Aşkelon şehrinde,yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantinayla insanların ve araçların sokakların boşalmasının ardından çölde yaşayan kızıl tilkiler kent sokaklarına yerleşti.
İsrail'in Hayfa kentinde devriye gezen yaban domuzlarından, Londra banliyölerine giren geyiklere kadar, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantinalar, yaban hayatı birçok şehrin terk edilmiş sokaklarına çekiyor. Bu kez, İsrail’in tarihi liman şehri Aşkelon’da da karantinayı fırsat bilen kızıl tilkiler sokaklara indi.
Binlerce yıldır bölgede yaşıyorlar
Kızıl tilkiler yoğun kentsel alanlarda çok nadir görülüyor ve binlerce yıldır bölgede yaşadıkları belirtiliyor. Tevrat'ta bölgedeki tilkiler hakkında bir gönderme yer alıyor. Ağıtlar Kitabı’nda, Kudüs'teki Yahudi tapınağı alanı ıssız olarak nitelendirilerek, “Kızıl tilkiler sincise dolaşıyor” ifadeleri kullanılıyor.
Eski bir Akdeniz limanı ve şu anda İsrail'in ana güney şehirlerinden biri olan Aşkelon’da özellikle bir tilki ailesinin düzenli olarak şehre yerleştiği belirtiliyor.
Fotoğraflarda tilkilerin yemek artıklarını topladıkları ve kentteki kedi ve köpeklere oynadığı görülüyor.