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İsrail'de bayram kutlama alanında izdiham! 44 ölü, 103 yaralı var

İsrail'de bayram kutlama alanında izdiham! 44 ölü, 103 yaralı var

İsrail'in kuzeyinde, Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alandaki izdiham faciaya neden oldu. Feci olayda 44 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.

İsrail'de bayram kutlama alanında izdiham! 44 ölü, 103 yaralı var

Meron Dağı'ndaki kutlamalar sırasında, gece yarısından sonra nedeni bilinmeyen izdiham oluştu. Olayda ağır yaralananlar olduğu bilgisi üzerine bölgeye 6 ambulans helikopter gönderildi, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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İsrail'de bayram kutlama alanında izdiham! 44 ölü, 103 yaralı var

Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, olayın "ağır felaket" olduğunu ve yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.

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İsrail'de bayram kutlama alanında izdiham! 44 ölü, 103 yaralı var

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde ise izdihamda 44 kişinin hayatını kaybettiği, 103 kişinin yaralandığı, yaralılardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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İsrail'de bayram kutlama alanında izdiham! 44 ölü, 103 yaralı var

Soruşturma başlatıldı

 Ayrıca, bölgede bir sahra hastanesi kurulduğu, yoğunluktan dolayı telefon şebekelerinde sorun yaşandığı dile getirildi.

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