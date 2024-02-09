İsrail yok olmaya mahkumsun!

7 Ekimden bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları, savaşmak üzerine değil de Filistin halkını tarihten ve haritadan silme üzerinde ilerliyor. Batı ülkeleri bu vahşi senaryoyu keyifle seyrediyor.

Batının sömürgeleştirme projesi Siyonizm çuvalladı. Hatta Siyonist proje Batı'nın çöküş sürecini hızlandırdı. Hamas’ın 7 Ekim saldırısı ve üç aydan daha uzun süreli gösterdiği direnişle Yahudilerin vaat edilmiş topraklar ve güvenli yurt olarak kutsadığı İsrail mitolojisini yerle yeksan etti.

Siyonist İsrail projesi bir sapkınlığa dönüştü. Dünyanın önem arz eden ülkelerinde bu sapkınlık lanetlenirken, Filistin halkına vicdanı olan herkes destek veriyor.

Haritadan ve hafızalardan Filistin’i silme çabası İsrail’in acziyetinin göstergesidir. İsrail'in üzerine inşa edildiği bütün ilke ve mitoloji yıkıma uğradı. İsrail ötelerden beri kendi toprağı olmayan topraklar için işgalci ve sömürgeci bir şekilde savaşmayı kendine hak bildi.

Filistin’i tamamen yıkarak, yok ederek yeryüzünden silme saçmalığına inanan İsrail Batı'nın her tür desteğine rağmen çöküyor. Çökerken yaptıkları soykırımın faturasını ödeyecek.

Haliyle dünyadaki Yahudileri daha şimdiden maruz kalacakları sürgün edilme korkusu, hak ve mallarından mahrum bırakılma endişesi sarmış durumda.

Filistin Devletini ve Filistin Halkını tarihe gömmeye çalışan İsrail yok olmaya mahkumdur. Gidişat onu gösteriyor.

BAŞAK DEMİRTAŞ SON KARARIN MI?

BAŞAK Demirtaş, İstanbul’a Belediye Başkanlığı seçimleri için aday olacaktı. Karar tekrar değişti aday olmuyor. Demirtaş kararını yazılı bir açıklama ile ilan etti. Başak Hanım’ın aday olma isteği partisine destek amaçlıymış. Adaylıktan çekilme açıklamasını da partisinin bilgisi dahilinde yapmış.

Bu nasıl kötü bir senaryo…

Bu kadar acemice oynanmaz.

Başak Hanım’ın adaylıktan çekilmesi CHP ve Ekrem İmamoğlu’nu doğrudan etkiliyor. CHP ve Ekrem İmamoğlu cephesini güçlendiriyor. Başak Demirtaş ismi, DEM Parti’nin potansiyel oyunu almasını, hatta kimi CHP’lilerin oyunu almasını sağlayabilirdi.

Başak Demirtaş; son kararın mı?