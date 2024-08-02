İsrail vizesini ABD mi verdi?

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Heniyye'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da suikasta uğraması küresel dengeleri alt üst eden derinden sarsan bir olay.

Eli kanlı İsrail olayın faili. Bunun yanın da İran'ın kendi sınırları içinde güvenliğini sağlayamaması, misafirini koruyamaması, İran’ın ABD'yle gizli kapaklı ilişkileri, İran'da CIA-MOSSAD gibi Batılı istihbarat elemanlarının sıklıkla ve bol miktarda bulunması, Bunun yanında gerçekleşen suikasttın etkileri büyük bir küresel hesaba da dayanıyor.

Lübnan ve Heniyye saldırısı öncesinde dünya kadrajına yansıyanlar; Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'i soykırım suçlusu ilan ediyor, Sürece destek veren 150’ye yakın ülke açık ve net biçimde "iki devletli çözüm" formülünü destekliyor. Çin Filistin örgütlerini birleştiren siyasi hamleyi yapıyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan "İsrail'e gireriz" diyor yüksek sesle… Dünyadaki pek çok ülke Filistin’e destek verirken İsrail yalnızlaşıyor.

Derken… ABD, o utanç karesini, katil ve soykırımcı Netanyahu’yu, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlayan o samimi görüntü fotoğraf karelerine yansıyor.

Bu ikili bu kadar saldırı veya suikastla yetinmeyecektir, devamı gelecektir.

ABD ve İsrail el ele verip dünyaya meydan okuyor. İsrail terörü İran’a taşıdı.

Vizeyi ABD aldı. Heniyye için İsrail’e vizeyi ABD’mi verdi?

İran İsrail’i katletmek yerine ülkesindeki baş örtüsünü açan kadınları katletmeyi tercih etti.

İran Cumhurbaşkanı’nı ve Dışişleri Bakanı’nı arızalı bir helikoptere bindiren ve yaşanan helikopter kazasından saatlerce sonra enkaza ulaşamayan Türkiye’den yardım isteyen bir devlet, Hamas liderini nasıl koruyabilirdi ki?

Pezeşkiyan, intikam yeminleri ediyor. Ama boşuna…

Siz, İsrail tarafından vurulan General Kasım Süleymani’nin intikamını almayı unuttunuz!

İsmail Heniyye’nin hesabını nasıl alacaksınız?

İsrail ve Amerika III. Dünya Savaşı çıksın istiyorlar. Fakat çıkmaz.

Dünyanın gözü önünde 40 bin insanı, kadın çocuk, bebek demeden katledip Gazze'yi yerle yeksan eden kim İsrail!

Suriye'ye, Irak'a, İran'a, Yemen'e en son Lübnan'a saldıran kim İsrail!

Fakat İsrail’i durdurmak için Müslüman dünyası kılını kıpırdatmıyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Dış İşleri Bakanı Sayın Hakan Fidan dışında. Sayın Hakan Fidan Filistin kıyımı için Dünyayı 3 tur döndü ama sonuç alınamadı. Çünkü dünya Müslümanları uhrevi duygularını sekülerleşerek yok etti. AVM Müslümanlığı obez bir şekilde ilerledi. Oysaki İslam ülkeleri arasında küçücük bir sivilce İsrail. Sıksalar patlayacak ama Türkiye’den başka kimse elini sürmek istemiyor. Müslümanlar samimi olsa, birlikte olsa, güç birliği yapsa Haydut İsrail bunları yapmak gücünü kendinde bulamazdı. Filistinli kardeşleri soykırıma uğrarken susan ve korkan İslam ve Arap ülkeleri kendilerini hiçbir şekilde savunamazlar.

Bakıldığında Heniyye suikasttı en çok İran'ı vurmuştur. İran çok büyük bir yara alarak dünya kamuoyunda aşağılanmıştır. Misafirini koruyamayan ev sahibi acizliği etiketi İran’ın üzerine yapışmıştır. İran bu itibar suikastlığını yaşarken, kendi içindeki casuslarda sukut edip beklemeyecekler. Heniyye’nin Tahran'da öldürülmesi, İran'ın üst düzey komutanları Kasım Süleymani'nin 2020'de Bağdat'ta öldürülmesine veya Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey 2 general ve 7 İranlının katledilmesine benzemez.

Heniyye bambaşka... Hem de misafirken.

Dünkü yazımda Ayasofya’da Filistin’in haklı davasında ömür veren, şehit edilen İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılınsa bizlerde helallik versek diye yazmıştım. Cumartesi günü Ayasofya’da cenaze namazı kılınacak!