İsrail ve Yandaşlarını Kudüs Paktı Durdurabilir mi?

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin "Kudüs Paktı" önerisi bölge ülkelerine çağrı niteliğindedir. "Ortadoğu'da barış ve huzuru sürdürülebilir kılacak adımların süratle atılması gerekmektedir. Bu amaçla; Türkiye-Suriye-Irak-Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir 'Kudüs Paktı' oluşturulmalıdır." İfadeleri sonsuz kıymetlidir.

Eylülden bu yana yaşananlar sürdürülemez.

Sayın Bahçeli'nin konuşmasına paralel, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın “İsrail öldürmeye başlıyor, sonra Mısır'a geliyorlar, bize geliyorlar, 'Aman işte taraflara söyleyin savaşa girmesinler', hadi yapıyoruz. İsrail, İran'ın büyükelçiliğini Şam'da vuruyor, yine bize geliyorlar, Mısır'a gidiyorlar, 'Aman müdahale edin olay büyümesin'. Şimdi yine aynı şekilde İsrail Hamas'ın liderini şehit ediyor, yine bize geliyorlar.

Dışişleri Bakan Sayın Fidan konuşmasının önemli bir bölümünü de adını koymasa da Devlet Bahçeli'nin "Kudüs Paktı" önerisine benzer bir ihtiyaca ayırıyor. Mısırlı mevkidaşı da onay veriyor.

Çaresiz bırakılmış Filistinlilere el uzatılmaması,

Müslüman ülkelere sürekli demokrasi ve insan hakları üzerinden ders verilir durumda olunması kabul edilemez.

O nedenle İsrail ve yandaşları acilen durdurulmalıdır.

Üç çocuğun öldürülmesi ortalığı karıştırdı: 4 soruda Birleşik Krallık'taki eylemler

Birleşik Krallık’ta Southport'ta bıçaklı bir saldırganın üç çocuğu öldürmesi üzerine radikal sağcılarla onlara karşı çıkanlar arasında çatışmalar yaşanıyor.

17 yıl önce Galler'in başkenti Cardiff'de doğan şüpheli Axel Rudakubana'nın aslında kaçak bir göçmen olduğu yönündeki yanlış iddia internette yayılınca radikal sağcılar halkı sokağa çağırdı. Bu eylemler daha da yayıldı. Kuzey İrlanda Polisi, dün gece radikal sağcıların bir cami çevresinde bir araya gelip bazı işyerlerine zarar verdiği olayların ardından iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Eylemlerin arkasında hangi örgütler var?

Reform UK partisinin lideri Nigel Farage, Southport'taki saldırı sonrasında sosyal medyadan "Gerçek bizden saklanıyor" mesajını paylaşarak ateşe körükle gitti.

Radikal sağcı örgütler sosyal medyada ayaklanmaları destekliyor. Neonaziler, uzun süredir bu örgütlere göz kırpan holiganlar ve radikal sağcılar iş başındalar.

İngiliz Savunma Birliği nedir?

2009'da kurulan hareket, İslam ve ilticaya karşı düzenlediği şiddetli eylemlerle biliniyor.

Hem İslamcı hem de radikal sağcıların etkili olduğu Luton'da ortaya çıkan İngiliz Savunma Birliği'nin kurucuları arasında yer alan Stephen Yaxley-Lennon tribün şiddeti konusunda da sabıkalı.

İlk yıllarında cami yapımına karşı çıkan örgüt, Müslümanların yaşadığı bölgelere domuz kafaları yerleştirerek de adını duyurdu.

2013'te Yaxley-Lennon'ın ayrıldığını duyurmasıyla birlikte liderlik tartışmalarının yaşandığı örgüt artık dağıldığını bildirse de uzmanlar, destekçilerin diğer örgütlerde benzer amaçlar ve taktiklerle varlığını sürdürdüğünü vurguluyor.

Yaxley-Lennon bizzat saldırgan hakkında yanlış bilgiler yayan isim.

Ayaklanmaları dağıtmak niye bu kadar zor?

Uzmanlar radikal sağcı örgütlerin geleneksel hiyerarşi modellerini terk ettiğinin altını çiziyor.

Sokaklardaki şiddetli eylemler bu örgütlere yeni elemanlar kazandırıyor.

Saatler ve hatta dakikalarla ifade edilebilecek kadar kısa süreler içinde hızlıca düzenlenen bu ayaklanmalar, polisin de işini zorlaştırıyor.

Hükümetin radikal sağcıların şiddet olayları karşısında gerekli tüm adımları atıyor. Acımadan uyguluyor. Fakat ülkede hiçbir medya kuruluşu hükümeti zora sokacak haberler yapmıyor. Ülkesinin liderini haklı görüyor.

Sadakate ve güvene bağlı bir medya ile yaşamak büyük konfor!