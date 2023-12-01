İsrail serbest bırakmadan önce işkence etmiş! Tecavüz tehdidi, kelepçeleyip dövmüşler, üzerlerine işemişler
İSRAİL, esir takası için verilen arayı bitirip yeniden Gazze'de soykırıma başladı. Şu ana kadar 50'den fazla Filistin'li İsrail askerlerince katledilirken, esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinliler, 7 Ekim'den sonra İsrail hapishanesinde gördükleri işkenceleri anlattı. Anlatılanlar kan dondurdu...
İsrail hapishanesinden salıverilen Filistinli tutuklular, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısından sonraki günlerde, gardiyanların işkence yaptığını ve toplu cezalandırmalara başvurduklarını söyledi. Mahkumlar, sopalarla dövüldüklerini, ağızlık takılmış köpeklerin üzerlerine salındığını, giyeceklerinin, yiyeceklerinin ve battaniyelerinin ellerinden alındığını anlattı.
Tecavüz, biber gazı, dayak, işeme...
Bir kadın tutuklu, tecavüzle tehdit edildiğini ve gardiyanların iki kez hücrelerdeki mahkumların üzerine biber gazı sıktıklarını söyledi. BBC toplam altı tutukluyla konuştu ve hepsi hapishaneden çıkmadan önce dayak yediklerini belirtti. Filistinli Tutuklular Topluluğu, bazı gardiyanların kelepçeli mahkumların üzerlerine idrarlarını yaptıklarının iddia edildiğini vurguladı. Ayrıca son yedi haftada İsrail gözetimi altındaki altı tutuklunun öldüğü iddia edildi.
18 yaşındaki Muhammed Nazzal, Hamas’ın elindeki kadın ve çocuk rehinelerin serbest kalması karşılığında salıverilenlerden biriydi. Ağustos ayından bu yana herhangi bir suçlama yöneltilmeden Nafha Hapishanesi’nde tutuluyordu ve neden tutuklandığını bilmediğini söylüyor. BBC'ye konuşan Muhammed, iki eli de bandajlara sarılı, sadece parmak uçları görünür şekilde kamera karşısına geçti. İşte BBC muhabirinin işkence gören Filistinlilerle yaptığı görüşmeden notları...
Hücrelere mikrofonlarla gelip tahrik ettiler
Muhammed, 10 gün önce İsrailli gardiyanların hücresine bir mikrofon ve hoparlörle geldiklerini, alkışlayarak ve isimlerini bağırarak tutukluları kışkırtmaya çalıştıklarını anlatıyor. “Tepki göstermediğimizi görünce, bizi dövmeye başladılar” diyor. “Yaşlı tutuklular arkada, gençler önde olacak şekilde sıraladılar bizi. Beni alıp, dövmeye başladılar. Başımı korumaya çalışıyordum, onlar da ellerimi ve bacaklarımı kırmaya çalışıyordu.”