İsrail serbest bırakmadan önce işkence etmiş! Tecavüz tehdidi, kelepçeleyip dövmüşler, üzerlerine işemişler

Tecavüz, biber gazı, dayak, işeme...

Bir kadın tutuklu, tecavüzle tehdit edildiğini ve gardiyanların iki kez hücrelerdeki mahkumların üzerine biber gazı sıktıklarını söyledi. BBC toplam altı tutukluyla konuştu ve hepsi hapishaneden çıkmadan önce dayak yediklerini belirtti. Filistinli Tutuklular Topluluğu, bazı gardiyanların kelepçeli mahkumların üzerlerine idrarlarını yaptıklarının iddia edildiğini vurguladı. Ayrıca son yedi haftada İsrail gözetimi altındaki altı tutuklunun öldüğü iddia edildi.