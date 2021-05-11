İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepkiler çığ gibi Bergüzar Korel bakın ne yazdı
İsrail'in Filistin'e zulmü devam ederken ünlü isimler de duruma tepkisiz kalmadı. Yitirilen, zulüm gören Müslüman halk için sosyal medyadan ses oldular.
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapında tepkiler sürüyor.
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Çocukların da öldüğü saldırılar sonrası sessiz kalamayan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak İsrail'i kınadı. Bergüzar Korel'in yazısı ise dikkat çekti. İşte ünlülerin paylaşımları:
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Hadise
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Gülben Ergen
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