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İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepkiler çığ gibi Bergüzar Korel bakın ne yazdı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepkiler çığ gibi Bergüzar Korel bakın ne yazdı

İsrail'in Filistin'e zulmü devam ederken ünlü isimler de duruma tepkisiz kalmadı. Yitirilen, zulüm gören Müslüman halk için sosyal medyadan ses oldular.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepkiler çığ gibi Bergüzar Korel bakın ne yazdı

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapında tepkiler sürüyor. 

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İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepkiler çığ gibi Bergüzar Korel bakın ne yazdı

Çocukların da öldüğü saldırılar sonrası sessiz kalamayan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak İsrail'i kınadı. Bergüzar Korel'in yazısı ise dikkat çekti. İşte ünlülerin paylaşımları:

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İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepkiler çığ gibi Bergüzar Korel bakın ne yazdı

Hadise

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İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepkiler çığ gibi Bergüzar Korel bakın ne yazdı

Gülben Ergen

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