İsrail, İran'a ve dünyaya mesaj verdi!

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesi alçakça bir suikasttir. Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum.

Filistin’in yiğit evladı, gözlerini ilk mülteci kampında açmış,

Hayatını, ömrünü işgal altında olan ülkesinin kurtuluşuna adamış,

Nisan ayında Heniyye ;3 oğlu, 4 torunu ve kız kardeşi Filistin’in kutlu davasında şehit vermiş. Yaşanan bu acıyı ülkemizde tedavi gören eşine söylediğinde eşi hasta yatağında şükür secdesine kapanmıştı. Bu kadar metanetli ve adanmış insanlarla İsrail savaşamaz!

Şehit İsmail Heniyye’ye ve Filistin’in kutlu davasında öldürülen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, Filistin halkına ve mazlumlardan yana olan tüm insanlığa sabır ve başsağlığı diliyorum.

Hamas siyasi liderinin İran’da şehit edilmesi ve Beyrut’a düzenlenen saldırı Gazze’de ateşkes ve barış yapmak yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor. Karşımızda barış arayan sorumlu bir yönetim değil, yangını büyüterek katliamlarını ve uluslararası hukuk önünde yargılandıkları suçları örtmeye çalışan bir suç çetesi var.

İsrail yönetiminin Gazze’de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından sonra savaşı bölgeye yayma girişimleri ile tüm dünya karşı karşıya.

Tüm insanlık, dünya ülkeleri İsrail’in vahşetini ve bölgesel istikrarı tahrip etme çabasını durdurmak için sorumluluk üstlenmelidir. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Filistin halkına ve Filistin davasına desteğini 7 Ekim’den bu yana en güçlü şekilde sürdürüyor.

Bölgede istikrarın ve barışın sağlanması için her türlü desteği vermekten geri durmuyor.

Bu suikast Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu saldırı Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.

Siyonist İsrail yönetiminin alçak saldırısı, insanlık düşmanı ve katliamcı eylemi açıktan bir tehdittir.

İran’a ülkene gelirim, istediğim suikastı gerçekleştiririm ve cinayeti işlerim demiştir,

Bu suikast barış görüşmelerini yapan isim Heniyye’yi ortadan kaldırırken İsrail bir anlamda tüm dünyaya barış istemiyorum mesajını Heniyye üzerinden vermiştir.

Filistin’in kutlu davası bu tür hain suikastlarla bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir.

Masum insanları, çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmekten bir an olsun geri durmayan, suikastlar düzenleyen işgalci İsrail, sadece Ortadoğu’ya değil tüm dünyaya nefret tohumları ekiyor.

Bu suikast ne ilk ne de son olacak. İsrail’in başlattığı ve yükselttiği çatışma ve suikast süreci bölgeyi tamamen ateşe vermeyi amaçlamaktadır. İsrail, yeni İsrail’i dizayn etmektedir. Suç şebekesi İsrail çocuk, yaşlı, kadın, sivil, hasta, hastane, okul, klise demeden insan katletmektedir.

Kasap, eli kanlı, vampir Netanyahu’ya karşı vicdan sahibi olanlar kınamaktan öteye geçerek fazlasını yapmaya mecburdurlar. İsrail’in azgınlığına karşı sonuç doğuracak şekilde örgütlenilmelidir.

Türkiye, Filistinli kardeşlerinin ve haklı Filistin davasının yanında olmaya devam edecektir. Mazlumların çığlığına kulak kapatılmaz.

Heniyye inandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek olacak akıllara kazınacaktır. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı.

Merhum Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı. Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum.

İsmail Heniyye’nin cenazesi Ayasofya camine getirilse, İstanbul’da cenaze namazı kılınsa anlamlı olmaz mı?

Hiç olmazsa giyabi cenaze namazı kılınsa…

Bizlerde Helal olsun! Helal olsun! Helal olsun diyebilsek. Hakka uğurlasak…Şehadetin mübarek olsun diyebilsek…