İsrail durmuyor! 17'nci günde Gazze'deki son durum çok korkunç
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İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırıları 17. gününde sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 387 artarak 5 bin 87'ye yükseldi. " açıklaması yaptı.
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırıları 17. gününde sürüyor. İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Rıdvan mahallesine düzenlediği düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonrası bölgede enkaz altındaki ölü ve yaralıları çıkarmak için çalışma başlatıldı.
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 387 artarak 5 bin 87'ye yükseldi. Ölenlerden 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın." açıklaması yaptı.
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İşte bölgedeki büyük acıyı gösteren o fotoğraflar...
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