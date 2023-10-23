İsrail durmuyor! 17'nci günde Gazze'deki son durum çok korkunç

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırıları 17. gününde sürüyor. İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Rıdvan mahallesine düzenlediği düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonrası bölgede enkaz altındaki ölü ve yaralıları çıkarmak için çalışma başlatıldı.