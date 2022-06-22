Isparta'da korkunç cinayet! 2 aylık hamile kadın...
ISPARTA'da 2 aylık hamile kadın, dini nikahlı eşi tarafından vurularak öldürüldü. Cinayet sebebi ise eşinin evi terk etmesi olduğu iddia edildi.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın cinayeti haberlerine maalesef bir yenisi daha eklendi. Kara haberini geldiği yer bu kez Isparta...
Ayhan Y. olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği Rabia Aydınlı ile annesi Ayfer Aydınlı yaralandı.
Ortaya atılan iddiaya göre 40 yaşındaki Ayhan Y., dini nikahlı eşi Rabia Aydınlı'nın evi terk etmesi sonrası eşinin yanında kaldığı ailesinin evine gitti burada. Rabia Aydınlı'nın ailesi ile tartışan Ayhan Y., belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmeye başladı.
Aile yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.