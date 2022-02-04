Isparta'da 30 santimetre kar yağdı hayat durdu! Elektrikler yok, yollar kapandı motosiklet kullanımı yasaklandı

Isparta’da bu sabaha karşı etkili olan kar yağışının kalınlığı 30 santimetreyi geçerken vatandaşlar başta ulaşım olmak üzere mağduriyet yaşadı.İl genelinde maddi hasarlı çok sayıda kaza yaşanırken şehir girişlerinde ve bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu.