Isparta'da 30 santimetre kar yağdı hayat durdu! Elektrikler yok, yollar kapandı motosiklet kullanımı yasaklandı
ISPARTA'da sabaha doğru başlayan ve aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı adeta felç etti. İl genelinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken birçok bölgeye elektrik verilemediği bildirildi. Öte yandan kentte motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı ile motokuryelik faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. Çatılar çöktü, teller koptu, yollar kapandı. İşte kentte son durum...
Isparta’da bu sabaha karşı etkili olan kar yağışının kalınlığı 30 santimetreyi geçerken vatandaşlar başta ulaşım olmak üzere mağduriyet yaşadı.İl genelinde maddi hasarlı çok sayıda kaza yaşanırken şehir girişlerinde ve bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu.
Vatandaşlar, araçlarını iterek ilerletmeye çalıştı. Bazı alanlarda ise ağaçlar devrildi. Esnaf ise dükkanlarının çatılarını temizlemeye çalıştı. İl genelinde bazı kesimlerde elektrik kesintileri olduğu öğrenildi. Kar yağışına bağlı kazalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü otopark çatısı çöktü
İl genelinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü otoparkının çatısı ise yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Yoğun kar yağışı sonrası elektrik tellerinin kopma anı böyle görüntülendi
Kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı, bazı mahallelerde elektrik tellerini kopardı. Tellerinden kopma anı cep telefonunu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.