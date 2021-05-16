Ispanağın faydaları ıspanağı çiğ çiğ tüketmenin faydası inanılmaz!
C vitamini ve demir kaynağı sebzelerden biri olan ıspanağın çiğ tüketmenin ne gibi faydaları var? İşte ıspanağın sağlık için yararları...
Salatası ve yemeği yapılan hatta çiğ bile tüketilen ıspanağın yenme şekli nasıl olursa olsun insan vücuduna fayda sağladığı uzmanlar tarafından açıklanan bir gerçektir. Ayrıca ıspanak, hamile ve gelişim çağındaki kişilerin özellikle tüketmesi gereken bir besindir.
Çok sayıda çiçekli tek yıllık otsu bir bitki olan ıspanak, insan vücuduna çeşitli faydalar sağlıyor. İçerdiği A, C, K ve E vitaminleri ile birlikte manganez, demir, magnezyum ve bakır gibi maddelerini de barındırıyor. Peki ıspanağın faydaları nelerdir?
Sindirimi kolaylaştırır
Kalori ve yağ oranı düşüktür, aynı zamanda içerdiği lif bağırsak ve mide faaliyetlerini olumlu etkilediğinden sindirimi kolaylaştırır. Kabızlık sorununun yaşanma riskini azaltır.
Vücudu toksinlerden arındırır
Ispanak, yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerin vücutta arttırdıkları zararlı toksin oranını azaltır. Yapılan araştırmalarda ıspanağın cilt ve mide kanserine neden olan zararlı hücrelerin oluşmasını engellediği de ortaya konmuştur.