İsmail YK yeni video klibiyle olay oldu! Twitter'da Trend Topic haline geldi

İsmail YK, video klibinin tanıtımı için sosyal medyada şu paylaşımda bulunarak, ''Tamamını izlemek için ana sayfamdaki linki tıkla. Amia Maro @amia.maro @azizdeniz10 katkılarıyla.... 🎼 Canım abim Oktay Mert'in yorumuyla şarkının tadı daha lezzetli oldu.. Seviyorum Seni..'' notunu düştü.

İşte İsmail YK'nın video klip tanıtım paylaşımı