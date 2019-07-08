İsmail YK yeni video klibiyle olay oldu! Twitter'da Trend Topic haline geldi
Şarkıcı İsmail YK, yeni çıkardığı video klip ile olay oldu. Sosyal medya hesabı Twitter'da Çikolatam şarkısının klibiyle Trend Topic (popüler konu) oldu.
Bir süredir ekranlarda görünmeyen şarkıcı İsmail YK, sözlerini kendisinin yazdığı Çikolatam isimli şarkısına klip çekti. Klibinde bir genç kadınla dondurma yiyen İsmail YK'nın klibi sosyal medyada olay oldu.
İsmail YK'nın yeni klibini izleyenler ise Twitter hesabından binlerce tweet attı. Şarkıcı atılan tweetlerin ardından kısa sürede Trend Topic listesine girdi. İsmail YK'nın önceki gün çıkan yeni şarkısına şimdiden birkaç tane video bile çekildi. YK, çekilen videoları da sosyal medya hesabından paylaştı.
İsmail YK, video klibinin tanıtımı için sosyal medyada şu paylaşımda bulunarak, ''Tamamını izlemek için ana sayfamdaki linki tıkla. Amia Maro @amia.maro @azizdeniz10 katkılarıyla.... 🎼 Canım abim Oktay Mert'in yorumuyla şarkının tadı daha lezzetli oldu.. Seviyorum Seni..'' notunu düştü.
Sosyal medya hesabı Twitter'da Trend Topic (popüler konu) haline gelen İsmail YK için atılan bazı twitler ise şu şekilde yer aldı...