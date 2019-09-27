İsmail YK 'Yala dur' adlı şarkı çıkardı sosyal medyada TT oldu
İsmail YK, yeni şarkısı 'Yala Dur'u yayınladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Şarkıcı İsmail YK, yeni şarkısı 'Yala Dur' ile sosyal medyayı yerinden oynattı. Şarkının sözleri ve İsmail YK Twitter'da TT (Trend Topic) listesine girdi, en çok konuşulanlarda yerini aldı.
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İsmail YK'nın olay şarkısı 'Yala Dur' dün yayınlanmasının ardından 315.575 izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları bu şarkı üzerinden paylaşımlarda bulundu.
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Geçtiğimiz aylarda da Çikolatam şarkısıyla sosyal medyanın gündemine oturan İsmail YK'nın "Yala Dur" şarkısı da ilk günden gündem oldu.
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Yayınlanan şarkının neredeyse yarısından fazlasında yala dur diyen İsmail YK. eleştirilerin hedefi oldu.
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