İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük hayranıyla aşkını işte böyle duyurdu

Peki, İsmail YK kimdir?

Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir. 1968 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabah 05.00 'da Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir.