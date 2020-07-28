İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük hayranıyla aşkını işte böyle duyurdu
İsmail YK, 20 yaşındaki hayranı Dilara isimli bir kadınla aşk yaşamaya başladı. Şarkıcı, yeni ilişkisini sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı video ile duyurdu.
42 yaşındaki İsmail YK, bir hayranıyla aşk yaşamaya başladı. Almanya'da yaşayan YK, özel hayatını her daim basından uzak tutmaya çalışırken kendisi gibi Almanya'da yaşayan sevgilisiyle sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.
İsmail YK, Instagram'dan sevgilisiyle çektiği bir videoyu paylaştı. Ünlü şarkıcı, aşkını ilan ettiği videosunu ise İbrahim Tatlıses'in "Söylim mi" isimli şarkısıyla eşliğinde çekti.
42 yaşındaki YK'nın birlikte olduğu kadının 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu da sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Peki, İsmail YK kimdir?
Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir. 1968 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabah 05.00 'da Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir.