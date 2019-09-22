İsmail Saymaz Şeyda Sayar ile nişanlandı soyadı çelişkisi sosyal medyaya damga vurdu

Twitter hesabından kendisini tebrik edenler hakkında bir yazı paylaşan Saymaz, "Kutlamalar için tek tek yanıt yazamıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Ben de olsam soyadı espirisi yapardım." diyerek "Sayar-Saymaz" çelişkisine göndermede bulundu.