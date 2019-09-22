İsmail Saymaz Şeyda Sayar ile nişanlandı soyadı çelişkisi sosyal medyaya damga vurdu
Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından "Bugünden itibaren eşbaşkanlık sistemine geçiyoruz" diyerek Şeyda Sayar ile mutluluğa ilk adımı attıklarını duyurdu.
Son dönemde tartışmaları ve söyledikleriyle sıkça gündeme gelen gazeteci İsmail Saymaz, takipçilerine nişanlandığının müjdesini verdi. Sevenlerinden onlarca tebrik mesajı alan Saymaz'ın nişanlısının soyadı 'Sayar' olması ise, sosyal medyada ilginç karşılandı.
Twitter hesabından kendisini tebrik edenler hakkında bir yazı paylaşan Saymaz, "Kutlamalar için tek tek yanıt yazamıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Ben de olsam soyadı espirisi yapardım." diyerek "Sayar-Saymaz" çelişkisine göndermede bulundu.
Öte yandan İsmail Saymaz'ın nişanlandığı Şeyda Sayar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki Şeyda Sayar kimdir? Ne iş yapar?
İspanya'da eğitim gördü
Şeyda Sayar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İspanya'daki Universidad de Castilla-La Mancha'da eğitim gördü.