İsmail Saymaz evlendi eşi Şeyda Sayar kimdir bakın ne iş yapıyor
Gazeteci İsmail Saymaz nişanlısı Şeyda Sayar ile nikah masasına oturdu ve evlendi. Peki İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Sayar kimdir ne iş yapıyor?
İsmail Saymaz, nişanlısı Şeyda Sayar’la evlenmek için 5 Nisan 2020 tarihini belirlemişti. Doğan Holding’e ait İstanbul Hilton’da yapılacak olan düğün, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle önce 14 Haziran 2020 tarihine ertelendi.
Koronavirüs salgının etkisini sürdürmesi üzerine düğünler yasaklanınca İsmail Saymaz ve Şeyda Sayar 14 Haziran’daki düğünü ikinci kez erteledi. Çift düğün için bu kez 16 Ağustos 2020 tarihini belirledi. Bu kez muratlarına da erdiler.
Şeyda Sayar ile geçen yıl nişanlanan gazeteci İsmail Saymaz, bu İstanbul Hilton'da düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Düğüne Sayar ve Saymaz’ın ailesinin yanı sıra yakın çevresi ve gazeteciler katıldı.
Şeyda Sayar kimdir ne iş yapıyor?
İsmail Saymaz'ın eşi olan Şeyda Sayar İspanya'da eğitim gördü.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden mezun olan Şeyda Sayar, İspanya'daki Universidad de Castilla-La Mancha'da eğitimi aldı. Siyah beyaz fotoğraflara meraklı olan Şeyda Sayar çevirmenlik de yapıyor.