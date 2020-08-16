İsmail Saymaz evlendi eşi Şeyda Sayar kimdir bakın ne iş yapıyor

Şeyda Sayar kimdir ne iş yapıyor?

İsmail Saymaz'ın eşi olan Şeyda Sayar İspanya'da eğitim gördü.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden mezun olan Şeyda Sayar, İspanya'daki Universidad de Castilla-La Mancha'da eğitimi aldı. Siyah beyaz fotoğraflara meraklı olan Şeyda Sayar çevirmenlik de yapıyor.