İsmail Balaban nereli ikiz kardeşi kimdir? Survivor İsmail evli mi?
Survivor 2021 yarın akşam ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de Türkiye'yi birçok kez gururlandıran güreşçi İsmail Balaban oldu. Aslen Antalya Elmalı Akçay köyünden olan İsmail Balaban 34 yaşında. İkiz kardeşi Turan Balaban da güreşçi. Peki İsmail Balaban evli mi çocuğu var mı?
TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 yarın akşam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de ünlü güreşçi İsmail Balaban oldu.
34 yaşında olan İsmail Balaban iki kardeş ve ikiz kardeşi Turan Balaban'da güreşçi. Aslen Antalya'nın Akçay köyünde doğan güreşçi İsmail Balaban 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı. Peki İsmail Balaban evli mi, ailesi, anne, babası ve ikiz kardeşi kimdir?
İsmail Balaban kimdir: İsmail Balaban, Antalya’nın Elmalı ilçesinin Akçay köyünde 3 Ağustos1987 tarihinde doğdu.
Elmalı'nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan (İsmail ve Turan Balaban) İsmail Balaban, küçük yaşta güreşe merak salmış, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.