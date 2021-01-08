İsmail Balaban nereli ikiz kardeşi kimdir? Survivor İsmail evli mi?

TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 yarın akşam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de ünlü güreşçi İsmail Balaban oldu.