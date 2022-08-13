İslam Memiş üstüne basa basa söyledi! Yatırımcıya çok kritik uyarı tarihi de duyurdu
Piyasa Uzmanı İslam Memiş, Tv100'deki yazısında yatırımcılara çok kritik uyarılarda bulundu! Geri çekilmelerin şans olduğunu ifade eden Memiş "Eylül ayı itibariyle piyasalar için de tatil bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Beklentinin altında açıklanan ABD enflasyonunun piyasalarda iyimserliğe neden olduğunu söyleyen Memiş bunun kısa sürdüğünü belirtti. Uzman isim yazısında yatırımcıyı uyardı ve şunları kaydetti:
-Piyasalarda belirsizliğin devam ettiğini gözlemliyorum.
Ne yukarı ne de aşağı yönlü bir trend var!
Dar bant aralığına sıkışmış olan fiyatlar, olumlu veya olumsuz bir haber akışı bekliyor.
-Piyasalar şimdiden Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayı toplantısına odaklandı. Benim beklentim 50 baz puan faiz artırımı yapacağı yönünde.
Çünkü enflasyon verisinin 41 yılın ve beklentinin altına gerilemesi, Fed’in elini güçlendirdi.
-Fed, 8 ayda istediğini aldı.
Dolar endeksinin 88’den 109’a yükselmesi, faizlerin artması, dolar karşısında diğer paraların ya da yatırım araçlarının dip seviyelere gerilemesi, Fed için bir başarı.