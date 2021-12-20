İSKİ'den İstanbulluya tartışılacak öneri! Musluk suyu için dedi ve içti

Bu laboratuvarımız 2007 yılında TÜRKAK tarafından akradite edildi. Yaklaşık 170 parametreye bakabilmekteyiz. Akredite laboratuvar ne demek? Bu laboratuvardan çıkan sonuçlar dünyanın her yerinde geçerli oluyor demek. Bu cihazla biz suya tat ve koku veren zararlı maddelerin analizlerini yapıyoruz. Milyarda bir mertebede suyun içerisinde kirletici olup olmadığını tespit ediyoruz. Mikrobiyoloji laboratuvarındayız. Burada suyun kirlenme ihtimaline bakıyoruz. Yönetmelikte bunun 0 olması istenir. Biz burada günde 100 numuneye buna bakıyoruz. Burada tespitleri yapılıyor ardından kamera altından da inceliyoruz. Eğer depolarımızda ya da abone depolarımızda bir kirlilik varsa o depoları temizliyoruz. Şebeke hatlarında kirlilik varsa o şebeke hatlarını boşaltıp yıkıyoruz. Mikrobiyolojik analiz yaptığımız ve test ettiğimiz suyumuzu rahatlıkla içebiliyoruz" dedi.