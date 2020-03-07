Işın Karaca sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nu öpücüklere boğdu yeni yaşını kutladı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz akşam yakın dostlarıyla Arnavutköy'de bir mekanda 46. yaşını kutladı. Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ise bir anda olsun Karaca'nın yanından ayrılmadı. İkili, birçok mutluluk pozu verdi.