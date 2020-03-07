Işın Karaca sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nu öpücüklere boğdu yeni yaşını kutladı
Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de dostlarıyla doğum gününü kutlayan Işın Karaca, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nu öpmelere doyamadı.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz akşam yakın dostlarıyla Arnavutköy'de bir mekanda 46. yaşını kutladı. Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ise bir anda olsun Karaca'nın yanından ayrılmadı. İkili, birçok mutluluk pozu verdi.
Ünlü şarkıcıyı yeni yaşında sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve yakın dostları Demet Akalın, Fettah Can ve Cansu Kurtçu da yalnız bırakmadı. Doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra sevgilisini öpen Işın Karaca, "Çok mutlu ve huzurluyum" dedi.
Demet Akalın ise yakın dostuna evlilik mesajı yollayarak "Bu geceki organizasyonda kesilen pasta nişan gibi oldu. Güzel haberlerinizi bekliyoruz" dedi.
Can Yapıcıoğlu da sevgilisini öperek yeni yaşını kutladı. Işın Karaca da doğum günü pastasını üfler üflemez sevgilisini öperek teşekkür etti.