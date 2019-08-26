Işın Karaca parasının hepsini yeni işine yatırıyor: Daha çok kazanacağım
Uzun süredir sessizliğini koruyan Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş ile birlikte girdiği yeni işi sayesinde ilerleyen zamanda şarkıcılıktan daha çok kazanacağını söyledi.
2016 yılında Tuğrul Odabaş ile hayatını birleştiren şarkıcı Işın Karaca, şimdilerde 15 tane yarış atı sahibi. şın Karaca'nın Lack Chinnese ve Mega Star adlı atları ise önceki gün katıldıkları yarışta derece kazandı.
Atlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Karaca, "At yetiştirmek büyük emek istiyor, maddi manevi büyük sorumluluk. Özellikle eşim ve ben atlarımızla profesyonel anlamda yakından ilgileniyoruz. Dünyada bütün haralarda kadın seyisler var, en büyük isteğim Türkiye'de de kadın seyislerin çoğalması" diye konuştu.
Yarış atlarına eşi ile birlikte büyük yatırım yaptığını ve gelecekte daha çok kazanacağını belirten Karaca, "İleride atlarımdan, şarkıcılıktan daha çok para kazanacağım" şeklinde konuştu.
Ulubat'taki at çiftliğinde at yetiştirdiklerini belirten Karaca, "At yarışı sadece erkeklerin izleyeceği bir aktivite olarak görülmemeli. Atlar bazı öğrenme güçlüğü çeken çocuklar rehabilite edip hayvan sevgisini aşılıyor. Eşim Tuğrul ve ben, atlarımıza çocuklarımız gibi bakmaktan büyük keyif alıyoruz" dedi.