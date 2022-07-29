Işıl Yücesoy gençlik fotoğrafını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı!

Oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında... Sık sık eski fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Paylaştığı gençlik fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Kısa süre içinde büyük ilgi gören o fotoğrafı görenler, Yücesoy'a iltifatları sıraladı...