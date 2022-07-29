Işıl Yücesoy gençlik fotoğrafını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı!
Oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabını sık sık kullanıyor. Nostaljik paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, gençlik fotoğrafını paylaştı ve o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı. Yücesoy, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında... Sık sık eski fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Paylaştığı gençlik fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Kısa süre içinde büyük ilgi gören o fotoğrafı görenler, Yücesoy'a iltifatları sıraladı...
Sosyal medyayı aktif kullanan Işıl Yücesoy, zaman zaman takipçilerini geçmişe götürüyor. Sosyal medya hesabında 155 bin takipçisi bulunan Işıl Yücesoy, nostaljik pozlarına bir yenisini daha ekledi.
76 yaşındaki Yücesoy, takipçilerini geçmişe götürdü. Ünlü ismin beğeni yağan paylaşımına ise çok sayıda yorum yağdı.
Yıllar önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Işıl Yücesoy, eski günleri yad etti.
İşte o paylaşım...