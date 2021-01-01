Işıl Reçber ve Rüştü Reçber’in kızı yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyüledi
47 yaşındaki Rüştü Reçber ve 43 yaşındaki Işıl Reçber çiftinin kızı yıllar sonra ortaya çıktı.
Eski milli kaleci Rüştü Reçber ile moda dünyasının yakından tanıdığı Işıl Reçber, yeni yılı çocuklarıyla birlikte evde karşıladı.
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Geceye dair sosyal medya hesabından Işıl Reçber paylaşımda bulundu.
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Rüştü Reçber ve Işıl Reçber çiftinin 19 yaşındaki kızı Tuana Reçber, yıllar sonra ortaya çıktı.
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Amerika Boston Üniversitesi'nde genetik biyoloji eğitimi alan Tuana Reçber, yeni yılı ailesiyle birlikte karşıladı.
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