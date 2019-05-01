İşe gitmek isteyenlere Taksim’de bariyer engeli! Vatandaşlar isyan etti
1 Mayıs Dünya Emekçi ve Dayanışma Günü’nde herhangi bir sorunun yaşanmaması sebebiyle alınan önlemler işe gidecek olanları zor durumda bıraktı. Polis engeline takılan vatandaşlar, “Hep biz çalışanlar mağdur oluyoruz” yorumunda bulundu.
Sabah işe gitmek isteyip de yolu Taksim Meydanı’ndan geçenler, polis bariyeriyle karşı karşıya geldi. Taksim Meydanı ve çevresinde, çevik kuvvet polisleri görev yerlerini aldı. Bazı bölgelere TOMA'lar konuşlandırıldı.
Vatandaşlar, uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar iş yerlerine gidemeyince evinin yolunu tuttu, bazıları ise farklı güzergahlardan iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.
İşe gidecekken bariyer engeline takılan vatandaşlardan Pınar Güven, şunları söyledi: “Ben Feriköy'de oturuyorum. Otobüs yok, metro yok, Osmanbey'e kadar yürüdüm. Patronu aradım 'Bir şekilde gelmen gerekiyor.' dedi. Şimdi burada çelik bariyerlerin önünde bekliyorum. Polisler buradan giremeyeceğimi söylediler.
Ne yapacağımı bilemiyorum. Kasımpaşa tarafına doğru yürüyeceğim. Böyle bir koruma olmaz, bu insanlar çalışıyor. Eminönü'nde çalışıyorum hep biz çalışanlar mağdur oluyoruz. Bu şekilde olmaz. Ne yapacağım bilemiyorum. Bir şekilde işe gitmem gerekiyor." dedi.