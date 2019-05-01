İşçi servisiyle otomobil çarpıştı 5 yaralı

İşçi servisiyle otomobil çarpıştı 5 yaralı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İşçi servisiyle otomobil çarpıştı 5 yaralı - Sayfa 1

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi eski Muradiye Karayolu üzerinde gerçekleşen kaza, bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 

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İşçi servisiyle otomobil çarpıştı 5 yaralı - Sayfa 2

 Muradiye Mahallesi'nden Manisa şehir merkezi yönüne giden Gökçen Yalçıner'in (31) kullandığı 35 JJ 126 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Uğur Civan (25) yönetimindeki 45 J 1545 plakalı işçi servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç yol kenarına savruldu. 

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İşçi servisiyle otomobil çarpıştı 5 yaralı - Sayfa 3

 Muradiye Mahallesi'nden Manisa şehir merkezi yönüne giden Gökçen Yalçıner'in (31) kullandığı 35 JJ 126 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Uğur Civan (25) yönetimindeki 45 J 1545 plakalı işçi servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç yol kenarına savruldu. 

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İşçi servisiyle otomobil çarpıştı 5 yaralı - Sayfa 4

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Manisa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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