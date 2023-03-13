İş adamı 3 saat boyunca kabusu yaşadı! Özel hastane sahibi dövdü, pansuman yaptırıp gönderdi
İSTANBUL'da özel hastane sahibi, iş adamını feci şekilde dövdü. 3 saat boyunca hastanenin bir odasında hapis tutulan iş adamı, kabus dolu dakikaların ardından bir de zorla senet imzaladı... Darp nedeniyle yüzü kanlar içinde kalan adam pansuman yapılıp salınınca soluğu karakolda aldı. İşte haberin ayrıntıları...
Özel Etiler Hastanesinin sahibi A. Ç.'nin ticaret yaptığı iş insanını hastanesinde alıkoyarak 3 saat boyunca darp etti. Olay 24 Şubat günü meydana geldi.
Sabah'ın haberine göre, iş adamı Metin Türkoğlu Özel Etiler Hastanesinin sahibi Prof. Dr. A. Ç. ile 27 Nisan 2022 tarihinde 1 adet dondurarak kurutma makinesi satışı için anlaşma yaptı.
İddiaya göre 2 milyona anlaşan taraflar sözleşmeye göre 40 gün içerisinde tüm ödemeyi yapacak Metin Türkoğlu'da cihazı A. Ç'ye teslim edecekti.
Yaklaşık 10 ay sonra 350 bin liralık ödeme yapan A. Ç., Metin Türkoğlu'nun Avukatı Erdost Balcı'yı arayarak cihazı almak istediklerini ve bu konuda yeniden anlaşma yapmak istediklerini söyledi.