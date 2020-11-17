Irmak Ünal koronavirüsün telefondan bulaştığını söyleyip bakın neler anlattı
Koronavirüs yüzünden hastanelik olan Irmak Ünal, virüsün telefondan bulaştığını söyleyerek herkesi uyardı.
Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyurdu. İlk günler hastalığı evde geçirse de yükselen ateşiyle hastanelik olan Ünal, virüsün nereden nasıl bulaştığını anlattı.
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Ünlü oyuncu, koronaya nasıl yakalandığını şu sözlerle anlattı:
"Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım.''
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''Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim.''
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Hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Ünal, ''Etrafta 'Bir şey yok. Oldum bitti’ diyenleri dinlemeyin'' şeklinde konuştu.
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