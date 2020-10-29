Irmak Ünal hatasının bedelini koronavirüse yakalanarak ödedi bakın neler yaşadı
Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, yaşadıklarını bir bir anlattı.
Irmak Ünal, sosyal medya hesabı Instagram'dan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Dört gündür koronavirüsle boğuştuğunu belirten Irmak Ünal, neden koronavirüse yakalandığını nerede hata yaptığını da anlattı:
"'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum. Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim."
"Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım.''
''Herkes farklı geçiriyor. Ancak uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor. Ben bu tarz bir hataya kurban gittim."