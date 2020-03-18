İrem Sak'ın Koronavirüs videosuna tepki yağdı 'Hala prim peşinde'

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs salgını Türkiye'yi de vurdu. Sokaklar bomboş kaldı, insanlar evlere kapandı. Ünlü isimler de 'Evde kal' etiketleriyle paylaşımlar yaparak halkın alınan önlemlere uyması konusunda paylaşımlar yaptı. İrem Sak'ın Koronavirüs videosu ise tepki çekti.