İrem Sak'ın Koronavirüs videosuna tepki yağdı 'Hala prim peşinde'
Koronavirüs tedbiri nedeniyle evden çıkamayan İrem Sak, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı video ile takipçilerini kızdırdı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs salgını Türkiye'yi de vurdu. Sokaklar bomboş kaldı, insanlar evlere kapandı. Ünlü isimler de 'Evde kal' etiketleriyle paylaşımlar yaparak halkın alınan önlemlere uyması konusunda paylaşımlar yaptı. İrem Sak'ın Koronavirüs videosu ise tepki çekti.
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan İrem Sak, evde sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sak, bir videosu ile takipçilerini çıldırttı. Videosunda 3 farklı karakteri canlandıran İrem Sak, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
İrem Sak, evde kendini virüsten korumak isteyenler için yapılabilecek aktiviteleri, esprili bir dille videosunda anlattı.
Sak'ın videosu, sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. Koronavirüs'ün daha da yayılmaması için evde kalınmasına dair çağrıda bulunan İrem Sak'a isyan etti.