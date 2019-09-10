İrem Sak sayesinde ünlenen 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısı iddiasını Fatih Bulut anlattı

En son 2010 yılında yayınlanan Pusula Film tarafından yapımcılığı üstlendiği ve TRT ile Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle yayınlanan, 'Cono Ahmet'in Çocukları' isimli belgeselde eser yer almış ve müvekkilimize ait olduğu belirtilmiştir. Eserin kendisine ait olduğunu iddia eden Fatih Bulut ve yapım şirketine dava açmaya hazırlanıyoruz."