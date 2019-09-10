İrem Sak sayesinde ünlenen 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısı iddiasını Fatih Bulut anlattı
İrem Sak sayesinde ünlenen 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısının çalıntı olduğu iddialarına Fatih Bulut cevap verdi.
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programına çıkan Fatih Bulut, İrem Sak'ın sosyal medya hesabı Instagram'daki paylaşımlarıyla ünlenen şarkısı 'Çok Sevdim Yalan Oldu' için ortaya atılan çalıntı olduğu iddialarına açıklık getirdi.
Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısının bestesinin Mersin'de yaşayan besteci Hüseyin Akan'ın kendisine ait olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Snob Magazin'in özel haberine göre, Mersin'de yaşayan besteci Aşık Hüseyin Akan, bestenin kendisine ait olduğunu söyledi. Bulut'un sadece nakarat kısmını değiştirdiğini belirten Akan, şarkıcıya ve yapım şirketine dava açmaya hazırlanıyor.
Hüseyin Akan'ın avukatı konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fatih Bulut'un okuduğu eser 1987 yılında müvekkilimiz Aşık Hüseyin Akan tarafından bestelenmiştir. Söz-müzik müvekkilimize aittir. Eserin orijinal ismi 'Zalim Geceler'dir. Birçok kez farklı yerlerde müvekkilimiz tarafından seslendirilmiştir.
En son 2010 yılında yayınlanan Pusula Film tarafından yapımcılığı üstlendiği ve TRT ile Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle yayınlanan, 'Cono Ahmet'in Çocukları' isimli belgeselde eser yer almış ve müvekkilimize ait olduğu belirtilmiştir. Eserin kendisine ait olduğunu iddia eden Fatih Bulut ve yapım şirketine dava açmaya hazırlanıyoruz."