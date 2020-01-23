İrem Sak makyajsız yakalandı 'Nefes alsın yeter' açıklaması olay oldu
ETİLER'de bir alışveriş merkezinde kameraların objektifine takılan İrem Sak, makyajsız yakalandı. Sak, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
Son olarak FOX TV ekranlarında yayımlanan Bir Aile Hikayesi adlı dizide rol alan İrem Sak, Etiler'de alışveriş yaparken makyajsız yakalandı. Makyajsız olduğu için çekingen davranan Sak, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bir spor mağazasından alışveriş yapan Sak, beyazperde için çalışmalar yaptığını, "Sinema projesi olabilir, üzerinde çalışmalar yapıyoruz" diyerek duyurdu.
Makyajsız haliyle görüntülenmesi üzerine çekingen davranışlar sergileyen İrem Sak, "Ne yapayım? Haliyle böyle görüntülenmek istemiyorum. Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum" ifadelerini kullandı.
Aşk hayatında uzun süredir durgun olan Sak, birlikte olmak istediği insan profilini anlattı. Espirili yanıtlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sak, aradığı erkek için şunları söyledi: