İrem Sak dansıyla gündem oldu Londra'da Angelina Jolie ile Malefiz izlemişti
Londra'ya özel davetli olarak giderek Malefiz filmini seyircilerle izleyen İrem Sak, takipçileri için dans etti.
Son olarak Malefiz: Kötülüğün Gücü için, Disney’in özel davetlisi olarak Londra'ya giderek dünyaca ünlü isimlerle birlikte filmi izleyen İrem Sak, Malefiz tarzıyla sosyal medyayı sallamanın ardından bir de takipçileri için Londra dansı yaptı.
Angelina Jolie'nin canlandırdığı Malefiz karakterine bürünerek saç, makyaj ve kostümlerle objektif karşısına geçen Sak, ''Angelina Jolie, Malefiz #Maleficent filmi hazırlığı sırasında neler çektiğini bir ben anlarım (boynuzla kapılardan geçmek & geçememek)'' notunu düşmüş, tarzıyla çok konuşulmuştu.
İrem Sak, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yaparak, "Londra'ya gidip şu şarkıyla dans etmeden döndüğümü sananlar olmuş. Saç-ma-la-ma-yın" deyip takipçileri için dans etti.
Peki, İrem Sak kimdir?
İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi.