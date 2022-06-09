İrem Sak 11 yaş küçük NBA'in yıldızı sevgilisiyle baş başa tatilde!
Ünlü oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz eylül ayında aşklarının belgelendiği kendisinden 11 yaş küçük olan ve Amerikan Basketbol Ligi NBA takımlarından Philadelphia 76ers’da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile Çeşme Dalyan’da görüntülendi. Sohbet ederek vakit geçiren Sak ve Korkmaz bir süre sonra evlerinin yolunu tuttu. Çİftin aşk itirafı geçtiğimiz ocak ayında güzel oyuncu İrem Sak'tan gelmişti.
"Yalan Dünya" dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle tanınan, "Güldür Güldür", "İnsanlar Alemi" gibi komedi programlarıyla oyunculukta başarısını gösteren güzel oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Philadelphia 76ers’da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile görüntülendi.
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Oyuncu İrem Sak, basketbolcu Furkan Korkmaz ile Çeşme'de tatilde.
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Oyuncu İrem Sak (35) dokuz aydır kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz (24) ile aşk yaşıyor.
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Ama bu ilişkinin itirafı ancak geçen ocakta gelmişti.
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