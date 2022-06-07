İrem Helvacıoğlu sevgilisini öpmeye doyamadı!
"Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle tanınan ve şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Defne karakterine hayat veren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu bir süredir aşk yaşadığı gurme Yolaç Özcan ile Çeşme’de The Beach of Momo’da görüntülendi. Ünlü oyuncunun sevgilisiyle sarmaş dolaş öpüşmesi objektiflere yansıdı. Çift yüzdükten sonra beraber duş alıp el ele tutuşarak şezlonglarına geçti.
Geçtiğimiz yılın eylül ayında Eser Alp ile yollarını ayıran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı gurme Yolaç Özcan ile Çeşme'de kare kare objektiflere yansıdı.
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İrem Helvacıoğlu'nun, sevgilisi Yolaç Özcan ile öpüştüğü anlar kameralara böyle yansıdı...
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Güzel oyuncu denizden çıkmadan mayosunu düzeltti. Özcan ile beraber duş aldıktan sonra el ele tutuşarak şezlonglarına geçti.
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