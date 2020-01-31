İrem Derici'nin konserdeki küfrü olay! Herkes tepki gösterdi Bülent Ersoy destek çıktı
KOCAELİ Belediyesi'nin tarafından düzenlenen festival kapsamında sahneye çıkan İrem Derici, şarkı arasında küfür etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin 18 Ocak akşamı ortaklaşa düzenlediği KarFest'te İrem Derici, sahne aldı. Ünlü şarkıcı, herkes tarafından sevilen 'Kalbimin Tek Sahibine' isimli şarkıyı söylerken bir anda orkestrasını susturdu ve kendisini izleyenleri dumura uğratacak bir küfür etti.
İrem Derici, sahnede "Kalbimin tek sahibine" şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde "Burada olamayan melekler benim g.tümü yesin" dedi. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından birçok sayfa Derici'yi eleştirirken konuyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de açıklama yaptı.
Görüntüler sonrasında bundan sonraki organizasyonlarında İrem Derici'ye yer vermeme kararı alındığı belirtilen Büyükşehir açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Organizasyonda sahne alan sanatçılardan biri olan İrem Derici'nin konser sırasında doğaçlama olarak yaptığı konuşmalar, kamuoyu ve belediyemiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. İrem Derici'nin sarf ettiği sözler sadece kendisini bağlamaktadır.''
''Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayıcı şekildeki bu sözler nedeniyle şarkıcı İrem Derici'yi şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir organizasyonda kendisine yer verilmeyeceğini, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."